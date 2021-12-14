Даллас, США, , 09:09 — REGNUM Один из известнейших музыкантов Танзании Даймонд Платнумз был признан лучшим исполнителем в Восточной Африке на музыкальной премии African Muzik Magazine Awards 2021 (AFRIMMA). Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Церемония вручения премии проходила в США. Конкуренцию танзанийскому музыканту составили такие исполнители, как Али Киба, кенийцы Калиграф Джонс и Отиле Браун, руандиец The Ben и танзаниец Эдди Кензо.

Помимо этого, лучшим видео этого года был признан клип Платнумза на песню Flavor. Танзаниец набрал уже около пяти миллионов подписчиков на своем канале в YouTube. Также в этой же номинации победил клип конголезского певца Фалли Ипупы на песню Berna.

Особо отличился на мероприятии нигерийский исполнитель Wizkid, получивший три награды в категориях «Лучший артист года», «Лучшая песня года» за его песню с Джастином Бибером и «Смешивание музыкальных жанров».

Кроме того, стоит отметить танзанийскую певицу Бонго Нэнди, которая стала победительницей в категории «Лучшая музыкант женского пола в Восточной Африке». Лучшей африканской музыкальной группой был признан коллектив исполнителей под названием Sauti.