Прага, , 08:23 — REGNUM Новое правительство Чехии будет назначено 17 декабря чешским президентом Милошом Земаном. Об этом 13 декабря заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам политика, глава государства подтвердил ему указанную информацию. Ранее Фиала представил Земану состав нового правительства республики, однако президент выразил сомнения по кандидатуре Яна Липавского на посту министра иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, Петр Фиала, который является лидером движения «Вместе», выигравшим парламентские выборы в стране, стал премьер-министром Чехии 28 ноября.

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