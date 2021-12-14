Прага, 14 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Новое правительство Чехии будет назначено 17 декабря чешским президентом Милошом Земаном. Об этом 13 декабря заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

По словам политика, глава государства подтвердил ему указанную информацию. Ранее Фиала представил Земану состав нового правительства республики, однако президент выразил сомнения по кандидатуре Яна Липавского на посту министра иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, Петр Фиала, который является лидером движения «Вместе», выигравшим парламентские выборы в стране, стал премьер-министром Чехии 28 ноября.