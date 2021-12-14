Ульяновск, , 08:22 — REGNUM В 2022 году в Чердаклинском районе Ульяновской области начнётся реабилитация Юрманского залива, где будет расчищено 3 км. На данные цели выделяется из федерального бюджета более 80 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Камыши около водоема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2022 году в области приступят к расчистке Юрманского залива в Чердаклинском районе, о чём неоднократно просили жители муниципального образования. По данным минприроды, здесь расположены свыше 3 тыс. садоводческих участков, три детских оздоровительных лагеря и пять баз отдыха.

В 2021 году был разработан проект восстановления залива. Протяжённость расчистки составляет порядка 3 км, будет изъято 160 тыс. кубометров иловых отложений и убрана прибрежная камышовая растительности.

В настоящее время проведена экспертиза инженерных изысканий и проектных решений, а также государственная экспертиза сметной стоимости.

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Сами работы начнутся после весеннего периода нереста рыб. Затраты оцениваются в 82 млн рублей. Власти отмечают, что реабилитация залива будет производиться за счёт федеральных средств.

Ожидается, что в результате очистки береговой линии будет предотвращено цветение водорослей, улучшатся места для купания и территория станет более привлекательной для отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области планируется начать подготовку к ликвидации шести свалок и восстановлению шести водных объектов. Всего по линии минприроды предусмотрено предварительно 1,3 млрд рублей, в том числе на природоохранные мероприятия — 608 млн рублей, включая 444 млн рублей федеральных поступлений.

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