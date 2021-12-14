Нижний Тагил, Свердловская область, 14 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Жителя Нижнего Тагила отправили в колонию за убийство знакомого во время поминок. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

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Следствие установило, что в декабре 2021 года мужчина пригласил знакомого на поминки умершей родственницы. После того, как мужчины изрядно выпили, один из них начал оскорблять покойную женщину. В результате свердловчанин нанес ему удар ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, гражданин не пытался скрыть следы преступления. Он дал признательные показания.

Суд признал свердловчанина виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина выплатит 1 миллион рублей семье погибшего.