Омск, 14 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Полицейский арестован по обвинению в получении взятки в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника отдела полиции № 5 УМВД России по городу Омску. Он подозревается в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, полицейский предложил помощь знакомому коммерсанту, подозреваемому в незаконном обороте немаркированной продукции. За 500 тысяч рублей он обещал решить вопрос о непривлечении предпринимателя к уголовной ответственности и прекращении уголовного дела.

Дальнейшие действия подозреваемого проходили под контролем со стороны сотрудников УФСБ и УМВД.

Сотрудника полиции задержали 9 декабря после передачи денег в автомобиле предпринимателя на парковке в Омске. Ему предъявлено обвинение.

11 декабря обвиняемый был заключён под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, медика в Самаре заподозрили в получении взятки за внесение недостоверных данных о вакцинации.

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