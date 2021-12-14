Пермь, 14 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Перми состоится предпремьерный показ новогоднего фильма «Ёлки 8», сообщает телеграм-канал «Пермский край». Одна из новелл ленты снималась в Перми с участием местных жителей.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края Съёмки фильма в Перми

Пермяки смогут увидеть новый фильм 15 декабря, тогда как официально на экраны России он выйдут днем позже. Представлять киноленту для пермского зрителя приедет режиссер Антон Богданов.

Напомним, в Перми в начале осени 2021 года на площади перед Театром-Театром состоялись съемки народной сцены для фильма «Ёлки 8». Участниками стали более 3 тыс. пермяков.