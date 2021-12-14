Москва, , 08:19 — REGNUM Во время утренней сессии во вторник, 14 декабря, российский рынок ощутимо упал на фоне сохраняющихся геополитических рисков и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Биржа

Так, индекс МосБиржи снизился почти до 3353 пунктов, что является минимумом с конца февраля. При этом во время закрытия сессии 13 декабря он составлял 3618,31 и на данный момент упал на 6,4%.

Также акции АФК «Система» подешевели на 9,9%, акции «Норникеля» — на 9,5%, НЛМК — на 9,2% и «Русала» — на 9,1%.

В то же время, нефть марки Brent дешевеет на 0,4% — до $74,1 за баррель, фьючерсы на основные американские фондовые индексы поднялись на 0,15%, а на рынках Азии наблюдается снижение на 1,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря во время открытия торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1300 за тысячу кубометров.