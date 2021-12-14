Степанакерт, , 08:19 — REGNUM Члены комиссии по обороне парламента Нагорного Карабаха одобрили законопроект о создании в республике войск полиции с широким перечнем обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что проект закона внес на рассмотрение начальник полиции Нагорного Карабаха Артем Арутюнян. В документе учитывается ситуация, которая сложилась во время войны 2020 года.

Законопроект предусматривает, что войска полиции, кроме охраны общественного порядка, должны охранять важные объекты и обеспечивать безопасность перевозки специальных грузов. Также предлагается на это ведомство возложить обязанность по обеспечению военного и чрезвычайного положения в республике.

Депутаты решили внести документ на рассмотрение на пленарном заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

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