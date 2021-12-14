Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 13 декабря завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,40%, до $74,24. Цена упала на фоне укрепления доллара и негативных новостей об «Омикроне», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтепровод Joel Penner

В Великобритании зафиксирована смерть от «Омикрона». Борис Джонсон не исключает ужесточения ограничений из-за коронавируса.

Доллар удерживает позиции в преддверии заседания ФРС США, на котором ожидается удвоение объема сокращения покупки облигаций.

Министерство энергетики США планирует с 17 декабря начать продажу 18 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR).

Рынок подготовлен к увеличению предложения, поэтому спекулянты проигнорировали новость во время падения нефтяных котировок.

Сегодня, 14 декабря, баррель Brent стоит $74 за баррель. Цена торгуется в минусе, поскольку сохраняются медвежьи настроения.

В центре внимания участников рынка остаются новости о штамме «Омикрон» и заседание ФРС США. Покупателям нужно удержать уровень $73,45, иначе опять ожидается падение до $70.

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