Кампала, , 09:12 — REGNUM Студенты медицинских образовательных учреждений в Уганде устроили забастовку, заявив, что не выйдут на работу, пока им не повысят зарплату. Об этом пишет BBC Swahili.

Студенты-врачи впервые объявили забастовку 6 ноября. Все же, многие из них продолжали работать в отделении неотложной помощи и оказывать помощь в больничных палатах. Министерство здравоохранения предписало всем бастующим медицинским работникам покинуть медицинские учреждения, в которых были организованы стачки, в течение недели.

В ответ на это все врачи государственных больниц страны объявили о прекращении работы. Службы неотложной помощи продолжают работать, но количество работников амбулаторных служб сильно сократилось. Лилиан Набвир, председатель Ассоциации студентов-врачей, рассказала, что угандийские власти обещали увеличить зарплаты уже очень давно, но этого так и не произошло.

«Мы были шокированы принятыми решениями, поскольку мы думали, что наш минздрав выступит на нашей стороне, ведь мы находимся под их руководством. В этот раз мы ожидали, что они окажут давление на министерство финансов, чтобы нам выделили средства, но, к сожалению, вместо этого они выбрали другой способ разрешения вопроса — избавиться от нас», — добавила Набвир.

Чтобы получить лицензию на осуществление деятельности в качестве квалифицированных медицинских работников, угандийским студентам нужно проработать целый год в больнице. Их зарплата составляет 750 000 угандийских шиллингов (около 200 долларов) в месяц.