Джакарта, 14 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с cекретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Индонезии через официальный телеграм-канал.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Стороны обсудили вопросы российско-индонезийского сотрудничества, а также взаимодействия в многосторонних форматах, включая G20 и АСЕАН.

Николай Патрушев подчеркнул приверженность России в сохранении современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Секретарь Совета безопасности России также выразил признательность за конструктивный подход Джакарты при исполнении функций координатора диалога Россия — АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсекретарь США Энтони Блинкен выступая в Джакарте заявил, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обеспокоены политикой Китая, в связи с чем Вашингтон намерен строить с ними более глубокие связи.