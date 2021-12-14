Гома, Конго, 14 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил об освобождении двух членов гуманитарной организации, похищенных 30 ноября в провинции Северное Киву, ДРК. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Среди похищенных оказались гражданин ДРК и международный сотрудник. Инцидент произошел во время движения двух автомобилей из города Гомы, столицы Северного Киву в близлежащий район Саке с целью продвижения проекта водоснабжения.

Маршрут, выбранный сотрудниками МККК, находится в районе, в котором действуют десятки вооруженных группировок. С мая этого года конголезские вооруженные силы взяли под контроль провинцию Северное Киву после того, как правительство страны объявило осадное положение региона в ответ на вопиющие случаи насилия, совершаемые боевиками.

МККК не предоставил никаких дополнительных деталей об обстоятельствах похищения и последующего освобождения.

«Мы хотели бы в очередной раз повторить о том, что похищения и другие виды покушений на гуманитарный персонал могут поставить под угрозу деятельность, направленную на оказание помощи жителям, сильно пострадавшим в результате конфликта», — говорится в заявлении Красного Креста.

Организация Объединенных Наций (ООН) и ряд гуманитарных организаций предупредили об увеличении числа случаев нападений на сотрудников гуманитарных миссий в восточной части ДРК. Трое сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) получили ранения на прошлой неделе в Северном Киву.