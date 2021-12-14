Курган, , 08:13 — REGNUM Курганский областной суд отказал в удовлетворении административного иска об оспаривании пункта постановления главы региона о введении системы QR-кодов для посещения ряда организаций, в том числе торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба суда.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, общественники Кургана выступали против обязательной вакцинации работников ряда сфер деятельности. В оспаривании данного пункта постановления губернатора Курганской области № 12 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» (в последней редакции — от 2 декабря 2021 года) также отказано.

«Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке», — отметили в суде.

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