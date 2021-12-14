Новосибирск, 14 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 14 декабря, на трубопроводе по ул. Немировича-Данченко возникло повреждение. Под отключение тепла и горячей воды попали жители более 20 многоквартирных домов. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

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«Наши бригады оперативно выехали на место и приступили к вскрытию тепловой камеры. Будем менять участок трубы и сальниковый компенсатор, проложенной 39 лет назад. Закончить ремонт планируем к 22 часам сегодня», — уточнили в СГК.

По данным компании без тепла и горячей воды остались 24 многоквартирных дома, одно детское и одно медицинское учреждения, а также 13 административных зданий.

Отметим, что сегодня, 14 декабря, в Новосибирске ожидается небольшой снег, температура воздуха −19…−21 °C.