Хартум, 14 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок сменил всех лиц, исполняющих обязанности губернаторов провинций, которые были назначены военными властями страны после государственного переворота, который произошел в конце октября этого года. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Хамдок также упразднил большинство временных заместителей министров, назначенных военным руководством страны. Некоторые из них занимали руководящие посты во времена правления Омара аль-Башира, который был свергнут в результате военного переворота в 2019 году.

Перестановки в составе руководства страны осуществляются в соответствии с соглашением от 21 ноября текущего года, которое было заключено с военными, о передачи власти гражданским силам. Подписание договора состоялось после массовых протестов против военной власти и широкого осуждения международным сообществом переворота, который сорвал проведение выборов. В ближайшее время Хамдоку также предстоит сформировать правительство технократов