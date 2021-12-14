Москва, 14 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. По итогам дня 13 декабря рубль незначительно подешевел против доллара и единой валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Пара доллар/рубль повысилась на 0,17%, до 73,41 руб., евро/рубль — на 0,21%, до 82,93 руб.

Торги на Мосбирже открылись укреплением по рублю. Курс доллара снижался до 73,25 руб. На американской сессии цена подскочила до 73,71 руб.

Рубль попал под давление на фоне общего укрепления доллара, падения цен на нефть, а также бегства в защитные активы.

Евросоюз изучает новые санкции против РФ совместно с США и Великобританией. Верховный представитель ЕС

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пытается новыми санкциями сдержать Россию от применения силы в Украине. Сами создают проблема, а потом ищут решения для их устранения.

Глава МИД ФРГ Аннален Бербок отказалась одобрить «Северный поток — 2» из-за несоответствия нормам ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что санкции со стороны Запада могут стать причиной того, что Минск перекроет транзит российского газа в Европу.

Бербок делает все, чтобы газ был дороже, а Лукашенко пользуясь случаем подливает масла в огонь. Стоимость природного газа в Европейском союзе вернулась к отметке $1400 за тысячу кубических метров.

Негатив также исходил из США и Великобритании. Британия сообщила о первой смерти, связанной с вариантом «Омикрона». Министр здравоохранения Саджид Джавид сообщил депутатам парламента, что в настоящее время «Омикрон» составляет 20% случаев заболевания в Англии.

Агентство S&P понизило прогноз по Турции до негативного из-за «растущих рисков», сославшись на кризис в турецкой экономике из-за обвала национальной валюты. События в Турции оказывают влияние на валюты развивающихся рынков.

Падение американских фондовых индексов усилило медвежьи настроения на всех рынках. Bank of America рекомендует инвесторам продавать акции, поскольку в среду ФРС поднимет ставки и будет уже поздно.

Сегодня, 14 декабря, баррель Brent стоит $74 за баррель. Фьючерсы на американские индексы восстанавливается, тогда как индекс доллара торгуется в плюсе. Бегства из рублевой зоны сейчас нет.

Под ударом 13 декабря оказались российские акции. Фьючерсы на российские акции теряют опять около 3%.

Рубль останется под давлением сегодня. Если цена на нефть не упадет ниже $73, то и рубль сильно не ослабнет. Если нет, то возрастают риски роста до 74,20 руб.

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