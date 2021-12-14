Пермь, , 08:09 — REGNUM В Пермском крае Вячеслав Торчинский покинул пост министра культуры. Он ушел в отставку в конце ноября. Об этом сообщает издание Business Class.

Кресло руководителя Pixabay.com

В настоящее время и. о министра является заместитель главы ведомства Марина Илюхина.

Напомним, отставку Торчинского прочили в начале декабря. Причиной ухода с поста министра информресурсы называли переход на должность руководителя Пермской художественной галереи.

Пресс-служба администрации региона сообщила, что 24 ноября Юлия Тавризян подала заявление о сложении полномочий директора галереи. Она продолжит работу в качестве первого заместителя директора музея.

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