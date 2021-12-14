Пермь, 14 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Пермском крае Вячеслав Торчинский покинул пост министра культуры. Он ушел в отставку в конце ноября. Об этом сообщает издание Business Class.

Pixabay.com Кресло руководителя

В настоящее время и. о министра является заместитель главы ведомства Марина Илюхина.

Напомним, отставку Торчинского прочили в начале декабря. Причиной ухода с поста министра информресурсы называли переход на должность руководителя Пермской художественной галереи.

Пресс-служба администрации региона сообщила, что 24 ноября Юлия Тавризян подала заявление о сложении полномочий директора галереи. Она продолжит работу в качестве первого заместителя директора музея.