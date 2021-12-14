Ульяновск, , 08:08 — REGNUM Министерство здравоохранения Ульяновской области и Симбирская епархия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Развевающиеся рясы священников Дарья Драй © ИА REGNUM

Минздрав и епархия в рамках подписанного соглашения будут взаимодействовать в информационной работе — в частности, по продвижению здорового образа жизни и семейных ценностей, по вопросам донорства крови и профилактики абортов.

Также предполагается взаимная поддержка в вопросах оказания помощи паллиативным пациентам, больным алкоголизмом, наркоманам и страдающим игроманией. Ещё одно направление совместной работы — подготовка специалистов в сфере охраны здоровья, в том числе медицинских сестёр милосердия и добровольцев.

В настоящее время в Ульяновской области работают храмы на территории семи учреждений здравоохранения.

Напомним, с 2012 года организована подготовка медицинских сестёр с присвоением им дополнительной квалификации «сестра милосердия». В настоящее время обучение проходят 73 женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Заволжском районе Ульяновске состоялась закладка капсулы в основание храма во имя святого Александра Невского. Новое культовое сооружение возводится в рамках празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя.

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