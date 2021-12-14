Чита, , 08:08 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, распорядившийся любыми мерами повысить темпы вакцинации от коронавируса в регионе («по спискам», «оцепляя кварталы»), получил шквал неодобрительных откликов в Instagram и закрыл комментарии.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Атака ботов. В карусели пример. Пишут не забайкальцы, а в основном пустые страницы, созданные в других регионах», — пояснил глава региона.

Напомним, в Забайкалье весьма значительно упали темпы вакцинации. В связи с этим в входе оперативного совещания 13 декабря Александр Осипов распорядился любыми мерами их повысить:

«Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее».

На своей странице в Instagram глава Забайкалья подчеркнул, что не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы:

«Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но, как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры. Нужны решительные действия, поэтому я сегодня обратился, в первую очередь к правительству Забайкальского края, попросил заниматься максимально изобретательно, ответственно и серьезно этим вопросом.

Принимать даже экстраординарные меры, где это возможно, чтобы обеспечить безопасность забайкальцев. Сознательные граждане обращаются к нам и говорят: посмотрите, как действует наш сосед Китай.

С февраля 2020 года власти принимают самые решительные меры, население абсолютно дисциплинированно все выполняет, и нет ни коронавируса, ни потерь в экономике, ни потерянных рабочих мест и заработной платы. Поэтому мы сегодня перед очень большим вызовом: управленческим, интеллектуальным и коммуникационным».

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 481 162 (всего +278 человек за сутки).

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