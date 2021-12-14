Киев, 14 декабря 2021, 08:06 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит мечтать об украинских танках на Красной площади, заявил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».
Он уточнил, что в текущих условиях Зеленому также не следует рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о его желании проехать по Красной площади на танке являются мечтами маленького мальчика о поездках на бронетехнике.
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