Киев, 14 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит мечтать об украинских танках на Красной площади, заявил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский танк

"Я не признаю этих суперпатриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади», — сказал Вовк.

Он уточнил, что в текущих условиях Зеленому также не следует рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о его желании проехать по Красной площади на танке являются мечтами маленького мальчика о поездках на бронетехнике.

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