Киев, 14 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Настоящие патриоты Украины должны распознать опасность в милитаристских призывах руководства страны, особенно это относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил 13 декабря бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».

President.gov.ua Владимир Зеленский

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"Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади», — объяснил он.

Вовк добавил, что градус напряжённости в отношениях с Москвой очень высок, поэтому Зеленскому не стоит рассчитывать на то, что его примет президент России Владимир Путин. Более того, отметил генерал, вряд ли действующий президент Украины встретится с российским лидером хоть где-нибудь до окончания срока своих полномочий.

«Путин с ним встречаться в «нормандском формате» не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает», — сказал Вовк.

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Как сообщало ИА REGNUM, вторгнуться в Россию и проехаться на танке по центру Москвы мечтал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В настоящее время киевские начальники обвиняют Россию в том, что она якобы «планирует вторжение на Украину».