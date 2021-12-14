Осло, , 08:05 — REGNUM Рекомендацию сократить с 5 до 4,5 месяца интервал для ревакцинации от коронавирусной инфекции выпустили медицинские власти Норвегии, 13 декабря сообщило издание Verdens Gang со ссылкой на координатора по приобретению вакцин Норвежского института здравоохранения Гейра Букхольма.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Еще раньше срок между введением второй и третьей доз препаратов уменьшили с 6 до 5 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря правительство Южной Кореи объявило о сокращении до 3 месяцев ревакцинации от COVID-19 среди пожилых жителей страны.

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