Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM Пожар произошел в гараже поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края вечером 13 декабря, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар

По ее данным, возгорание произошло в деревянном гараже, обшитом железом, на улице Партизанском. Общая площадь возгорания оценивалась в 24 квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать пожар. В результате происшествия огнем оказались повреждены конструкции гаража, а также на 60% сгорел автомобиль Toyota RAV4. Тем не менее удалось предотвратить переход огня на близлежащие жилой дом и гараж.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября пожар произошел в гараже в Башкирии. В результате возгорания ожоги получил мужчина. Погибших в результате происшествия не было, пожар удалось ликвидировать.