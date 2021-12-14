Владивосток, 14 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Приморье в 2022 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» комплексно отремонтируют почти 100 км дорог. Ремонтом будут охвачены 44 объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе правительства края.

esudroff Отремонтированная дорога

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Уже объявлены конкурсные процедуры по региональным дорогам во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах. В ближайшее время будут определены подрядчики, которые и займутся ремонтом.

«В этом году в рамках нацпроекта нам удалось отремонтировать более 20 километров «туристических» дорог. Так, новый асфальт, разметка и дорожные знаки этим летом появились на участке дороги Штыково — Ивановка — Реттиховка, ведущей к популярному месту отдыха приморцев и гостей региона — арт-парку «Штыковские пруды». Основательно отремонтировали и дорогу Шкотово — Партизанск — именно по ней можно попасть к Стеклянухинскому городищу — памятнику культуры», — пояснили в минтрансе.

Также были отремонтированы два участка трассы Раздольное — Хасан, по которой каждое лето едут на морское побережье жители не только Приморья, но и соседних регионов.

Всего же за почти три года реализации нацпроекта в Приморье отремонтировано более 400 км дорог.

Активисты Народного фронта считают, что при планировании дорожных работ органы власти должны учитывать мнение граждан.

«Дорога протяженностью даже в несколько десятков метров, но проложенная там, где в ней остро нуждается местное население, подчас способна заметно улучшить качество жизни людей, а в некоторых случаях дать толчок развитию микрорайона. Примечательно, что дорожная ситуация меняется в том числе и благодаря активному участию местных жителей — неравнодушных граждан. Это большой плюс для всех», — считает член регионального штаба Народного фронта Владислав Крутиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Севастополе планируется отремонтировать 24 дороги, в том числе одну ждёт капитальный ремонт.