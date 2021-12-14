Ульяновск, , 07:58 — REGNUM Жителя Николаевского района Ульяновской области подозревают в убийстве соседа. Правоохранители полагают, что мужчина был убит при помощи кочерги, совка и ножа. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Жертвой стал 40-летний сельчанин. В его смерти подозревают 41-летнего соседа. В ведомстве считают, что ночью 10 декабря 2021 года злоумышленник в своём доме в одной из деревень Николаевского района несколько раз ударил своего соседа кочергой, металлическим совком и ножом. В результате от полученных ранений гость скончался на месте происшествия.

«Обвиняемый принял меры к сокрытию следов преступления: замыл следы крови, вынес тело потерпевшего на веранду дома», — говорится в сообщении.

Подозреваемый арестован. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя, которого обвинили в убийстве, совершённом 17 лет назад. По версии следствия, 20-летний парень в ходе ссоры упал от ударов по голове и ударился о тротуарную плитку.

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