Бухарест, 14 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Хищение дизельного топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в Румынии подтвердила 14 декабря ежедневная газета министерства обороны США Stars and Stripes.

Дизельное топливо

Уточняется, что кража топлива румынской стороной продолжалась более четырёх лет. Местные жители организовали банду, которая занималась всё это время воровством и сбытом топлива. Украденное горючее предназначалось для генераторов на авиабазе. Американских военнослужащих долгое время не волновала создавшаяся ситуация, пока они не заметили подозрительно низкий уровень горючего в в заправленных подрядчиками генераторах.

По предварительным подсчётам, румынская сторона украла топлива на $2 млн. По подозрению в краже горючего были задержаны семь граждан Румынии. При этом министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что воровство топлива спровоцировали сами военнослужащие США, разместившие пункт снабжения за пределами авиабазы.

«Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой», — отметил Дынку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за укрепление роли НАТО на восточных границах Евросоюза.