Екатеринбург, 14 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге к зданию отделения посольства Белоруссии стянули МЧС и полицию. Об этом пишут СМИ.

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Объект находится на проспекте Ленина. По данным Е1.ru, вечером 13 декабря здесь дежурили спасатели и полицейские. Также приезжал кинолог с собакой.

В самом отделении посольства подтвердили журналистам факт визита экстренных служб. Правда, отметили, что всё уже урегулировано, воздержавшись от дальнейших комментариев.