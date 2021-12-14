Санкт-Петербург, , 07:58 — REGNUM Штормовое предупреждение объявило на 14 декабря Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Как сообщили в ведомстве, по данным петербургского гидрометцентра, в Невской губе Финского залива, примыкающей к Петербургу, ожидается усиление юго-западного и южного ветра скоростью до 16 м/с.

Финский залив на карте

Жителей и гостей региона просят соблюдать внимательность и осторожность при нахождении на открытом воздухе.

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге во вторник, 14 декабря, определит тёплый атмосферный фронт.

«Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящие в мокрый снег, а местами и в дожди», — отметил специалист.

Температура воздуха в Петербурге днем составит −1…+1 градус, по Ленобласти −3…+2 градуса. Эти показатели на 2−3 выше климатической нормы для середины декабря. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление оставит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.