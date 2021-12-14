Пермь, 14 декабря, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Перми на должность руководителя аппарата городской администрации назначен Александр Молоковских. Ранее он исполнял обязанности главы аппарата мэрии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Глава Перми Алексей Дёмкин утвердил в должности руководителя аппарата администрации города с 13 декабря.

Стоит отметить, прост оказался вакантным после ухода в отставку Светланы Ивашкиной с 1 октября 2021 года. И.о. начальника аппарата мэрии был назначен Александр Молоковских, до этого работавший заместителем главы Дзержинского района города.