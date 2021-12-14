Кызыл, 14 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Кызыле в инфекционную больницу госпитализировали воспитанников школы-интерната №33. По предварительным данным, у детей — пищевое отравление, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Edu.gov.ru Школьная столовая

"Вчера вечером ГУ МЧС региона сообщало о 33 пострадавших, на 5:30 местного времени число госпитализированных увеличилось до 74 человек. По предварительным данным, у детей — пищевое отравление. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — уточняет СМИ.

В школе вводятся карантинные мероприятия.