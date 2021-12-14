Уфа, , 07:52 — REGNUM В Башкирии в результате столкновения двух грузовиков на автодороге Самара — Уфа — Челябинск погиб один человек, движение по трассе полностью перекрыто. Об этом пресс-центр ГИБДД Башкирии сообщает в своём официальном Telegram-канале.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла около 05:00 (03:00 мск) 14 декабря, в Иглинском районе, на 1497-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск.

пресс-центр ГИБДД Башкирии «По предварительным данным, столкнулись два встречных грузовика. После столкновения произошло возгорание транспортных средств».

Один из водителей в результате ДТП скончался на месте.

Отмечается, что в связи с полным перекрытием движения по автодороге, организован объезд через село Иглино. В настоящее время полиция и другие службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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