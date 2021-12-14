Якутск, , 07:55 — REGNUM Жителей Якутии, прибывающих из стран, где выявлен штамм коронавируса «Омикрон», будут помещать в специальный обсерватор. Он уже начал работать в республике, сообщила 14 декабря заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

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«Обсерватор открывается не для больных, а для всех прибывших из стран, которые находятся в списке, определенном Роспотребнадзором», — цитирует Ольгу Балабкину оперштаб республики.

По информации News.Ykt.ru, местонахождение обсервационного отделения не разглашается. В обсерваторе будут размещать на две недели якутян, прибывших из стран Африки и Юго-Восточной Азии. Посетителям изоляционного отделения предстоит также сделать два ПЦР-теста: на вторые и десятые-двенадцатые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование эффективности российских вакцин от COVID-19 применительно к новому штамму «Омикрон» может занять до трёх недель. Такой срок анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко.