Лондон, , 07:51 — REGNUM Проведение плановых медицинских операций в Великобритании будет отложено до 2022 года из-за масштабной вакцинации бустерными дозами препаратов от коронавирусной инфекции, 13 декабря передала телерадиовещательная корпорация BBC со ссылкой на британского министра здравоохранения и социальных дел Саджида Джавида.

Операция U.S. Navy

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Новая прививочная компания проходит в королевстве на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря власти Великобритании направили в Англию и Шотландию около 750 военных медиков для борьбы с COVID-19.

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