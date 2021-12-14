Красноярск, , 07:48 — REGNUM В Красноярске следствие проводит проверку по факту гибели мужчины, сорвавшегося со склона. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Автомобиль СКР Http://yaroslavl.sledcom.ru

10 декабря на улице Академгородок в Красноярске обнаружили тело 21-летнего мужчины с признаками падения с высоты.

Предварительно установлено, что поздно ночью 10 декабря мужчина употреблял спиртное с приятелями. Затем через интернет он приобрёл наркотическое вещество с указанием извлечь его на участке по улице Академгородок.

Пытаясь найти «закладку», мужчина сорвался с обрыва и упал. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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