Пьяный красноярец разбился насмерть, ища «закладку»
Красноярск, 14 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Красноярске следствие проводит проверку по факту гибели мужчины, сорвавшегося со склона. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
10 декабря на улице Академгородок в Красноярске обнаружили тело 21-летнего мужчины с признаками падения с высоты.
Предварительно установлено, что поздно ночью 10 декабря мужчина употреблял спиртное с приятелями. Затем через интернет он приобрёл наркотическое вещество с указанием извлечь его на участке по улице Академгородок.
Пытаясь найти «закладку», мужчина сорвался с обрыва и упал. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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