Ульяновск, 14 декабря, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Ульяновске проводится проверка в отношении пассажира самолёта, которого подозревают в применении насилия. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэродром

Инцидент произошёл на борту самолёта. Предварительно правоохранители установили, что вечером 12 декабря 38-летний москвич из-за нарушения правил поведения пассажиру отказали в полёте до Москвы.

«Мужчина отказался самостоятельно покинуть воздушное судно, оскорблял членов экипажа и полицейских, вёл себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

В следственном управлении считают, что злоумышленник «оказывал сопротивление» полиции.

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия. Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти»).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновске возбудили уголовное дело в горожанина, которого подозревают в нападении 7 декабря на полицейского. По версии следствия, в продовольственном магазине злоумышленник ударил головой участкового уполномоченного.

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