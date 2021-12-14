Москва, , 16:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин во вторник, 14 декабря, проведёт рабочее совещание с членами правительства РФ. Как ожидается, в центре внимания окажутся меры про противодействию распространению в России нового штамма коронавируса «омикрон».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основной темой мероприятия станет реализация мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. С докладом по этому вопросу выступит вице-премьер Виктория Абрамченко. «Помимо этого будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

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