Оренбург, 14 декабря, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения для двух фигурантов дела о похищении сотрудниками реабилитационного центра людей. Информация опубликована на сайте судебной инстанции.

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Двое мужчин заключены под стражу. Ходатайство следствия удовлетворено. Подозреваемые в совершении преступления пробудут в СИЗО до 9 января 2022 года.

Как ране сообщало ИА REGNUM, 10 декабря СУ СКР по Оренбургской области заявило о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, работники фиктивного реабилитационного центра похищали наркоманов и алкоголиков. Их насильно привозили на лечение, но лечения-то люди и не получали. При этом родственники пациентов платили центру деньги.