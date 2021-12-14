Москва, , 07:39 — REGNUM В России так и не заработал норматив «70 на 30» в фонде оплаты труда шахтёров, предусматривающий обязательную выплату не менее 70% от заработанных денег независимо от плана либо простоя шахты из-за аварии или загазованности, заявил 13 декабря вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

Александр Новак Government.ru

Поручения были даны в 2010-м году, когда произошла трагедия на шахте «Распадская».

Спустя 11 лет, 2 декабря 2021 года, на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса президент России Владимир Путин напомнил, что «условно-постоянная составляющая в структуре оплаты труда должна быть не менее 70%», и что в правительстве «договаривались чётко определить структуру этих 70%». Более того, по справке правительства выходило, что эти поручения были полностью выполнены. Президент поручил разобраться с этим вопросом.

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«Ряд поручений, данных ранее, пока не исполнены. Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива «70 на 30» в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулы для пренебрежения вопросами безопасности», — сказал Александр Новак на заседании в правительстве.

Он напомнил, что поручение было дано, и Минтруд РФ подготовил предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения.

«Также не до конца решены вопросы создания ликвидационных фондов, не завершено строительство Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтёров», — сказал вице-премьер.

Напомним, 25 ноября 2021 года в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погибли 52 человека. Трагедия стала поводом для проверок в отрасли, вопросы сохранения жизни и здоровья на производстве названы общегосударственной задачей.

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