Токио, , 07:39 — REGNUM В японской префектуре Окинава уничтожили более 300 обнаруженных снарядов и бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны, передает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе работ по углублению дна в порту города Нахи обнаружили 319 различных американских боеприпасов. Их решили погрузить в воду и произвести подрыв. Телеканал показал кадры, где от взрыва над водой поднимается столб брызг высотой до 20 метров.

Отмечается, что операция по разминированию обнаруженных боеприпасов в городе Наха является крупнейшей из проведенных с 1995 года. При этом на Окинаве ежегодно саперы уничтожают около 20 тонн различных боеприпасов, оставшихся со Второй мировой войны.