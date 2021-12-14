Токио, 14 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В японской префектуре Окинава уничтожили более 300 обнаруженных снарядов и бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сообщается, что в ходе работ по углублению дна в порту города Нахи обнаружили 319 различных американских боеприпасов. Их решили погрузить в воду и произвести подрыв. Телеканал показал кадры, где от взрыва над водой поднимается столб брызг высотой до 20 метров.

Отмечается, что операция по разминированию обнаруженных боеприпасов в городе Наха является крупнейшей из проведенных с 1995 года. При этом на Окинаве ежегодно саперы уничтожают около 20 тонн различных боеприпасов, оставшихся со Второй мировой войны.