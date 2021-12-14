Хабаровск, 14 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с начала 2021 года на пожарах в жилых помещениях погибли 79 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Прокуратура Ярославской области Горящий дом

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В ведомстве, в целом, отмечают снижение общего количества пожаров. В этом году их количество составляет порядка 7,5 тыс., а в 2020 году к настоящему моменту было зарегистрировано более 7,7 тыс.

«Несмотря на общее снижение показателей, увеличилось количество пожаров в жилом секторе, а также гибели людей. В этом году на пожарах уже погибли 79 человек, из них пять детей, а травмы различной степени тяжести получили 85 человек, в том числе 19 несовершеннолетних», — пояснили в МЧС по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ученицу 9-го класса школы села Озерское Анастасию Чернову наградили благодарственным письмом Совета Федерации «За проявленные высокие человеческие качества при оказании помощи человеку, попавшего в опасную для жизни ситуацию» и памятным знаком в честь 75-летия Сахалинской области за спасение своей младшей сестры при пожаре.