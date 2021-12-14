Джакарта, , 07:34 — REGNUM Более 1,2 млрд доз вакцин от коронавируса намерены безвозмездно пожертвовать другим странам Соединённые Штаты. Об этом 14 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«К концу следующего года мы пожертвуем миру более 1,2 млрд доз вакцины», — объявил Блинкен в ходе своего визита в Джакарте. Выступление политика транслировал Госдепартамент США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вирусолог из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле доктор Ларри Кори заявила о необходимости поставок вакцин от COVID-19 нового поколения, так как те, что есть на сегодняшний день, не защищают от штамма коронавируса «Омикрон».

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