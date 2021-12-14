Красноярск, , 07:34 — REGNUM Следствие в Красноярске проводит проверку по факту травмирования ребёнка в парке семейного отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Канат cocoparisienne

В СМИ и соцсетях появился видеоролик, в котором показано происшествие в парке семейного отдыха на улице Алексеева. Во время игры на резиновой горке с канатом верёвка обвилась вокруг шеи маленькой девочки. Ребёнок пострадал.

Проводится проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ходе проверки будет дана оценка действиям администрации парка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области предпринимательнице вынесли приговор за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также: В Астраханской области владелицу батута наказали за травму ребёнка