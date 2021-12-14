Ульяновск, , 07:34 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляют одинаковое количество случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативным данным, в регионе 13 декабря официально выявлено 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было подтверждено 12 декабря. Таким образом, общее число заразившихся в Ульяновской области с начала пандемии достигло 115 913 человек.

Проведено 1 536 761 лабораторное исследование на определение инфицирования коронавирусом. Под наблюдением остаются 14 724 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в будни в крупные торговые центры и ТРЦ можно ходить без предъявления QR-кодов, но свободный вход — только до 15:00. В остальное время, включая выходные дни, в торгово-развлекательные центры пускают при наличии цифрового пропуска.