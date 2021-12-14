Южно-Сахалинск, , 07:33 — REGNUM Один из безымянных мысов на Курильских островах может получить имя разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге, с таким предложением вышло Сахалинское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной Думе.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мыс находится на острове Юрий Малой Курильской гряды. Он покрыт травянистой растительностью. Его высота над уровнем моря составляет 19 метров. Безымянный мыс был обследован экспедицией «Русского географического общества» в сентябре 2016 года.

На заседании комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению депутаты поддержали предложение дать мысу имя Зорге.

Жители островного региона могут высказать свое мнение по этому поводу до 5 февраля 2022 года, направив письмо на электронный или почтовый адрес Думы Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, объединение бедных с бедными даст только умножение бедности и ничего более, так прокомментировал идею объединения Еврейской автономной области с Хабаровским краем доктор политических наук Илдус Ярулин.