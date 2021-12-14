Гонконг, Китай, , 07:30 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции бустерными дозами препарата, созданного американско-немецким концерном Pfizer/BioNTech, должна начаться в Гонконге с января 2022 года. Об этом заявила глава администрации этого специального административного района Китая Кэрри Лам 14 декабря в ходе пресс-конференции.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По ее словам, соответствующий вопрос поручен гонконгскому департаменту здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга пришли к выводу о том, что вакцина Pfizer/BioNTech, имеет в 32 раза меньшую эффективность против COVID-19, вызываемого штаммом коронавируса «Омикрон».

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